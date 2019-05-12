Тереза Мей зіграла у футбол. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n121826-tereza-mey-zigrala-u-futbol-iz-ditmy-foto-video.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зіграла у футбол із дітьми.

До гри в м’яч очільник британського уряду долучилася під час візиту в місто Мейденхед. Відеозапис того, як Мей займається спортом, з’явився в YouTube.

За інформацією британських ЗМІ, Мей у Мейденхеді зустрілася з місцевою жіночою футбольною командою. У своїй промові прем'єр назвала минулий тиждень історичним для англійського футболу. Мей наголосила, що виступи «Ліверпуля», «Тотенхема», «Челсі» та «Арсеналу» надихають дітей, дорослих та прем'єр-міністрів.

Як відомо, вперше в історії футболу в фіналі європейських кубкових турнірів цьогоріч гратимуть виключно футбольні команди із Великої Британії. Так, за медалі Ліги чемпіонів змагатимуться два клуби з англійської Прем'єр-ліги — «Ліверпуль» та «Тотенхем». Ще дві команди «Челсі» та «Арсенал» боротимуться за перемогу в Лізі Європи.

Нагадаємо, англійський «Ліверпуль» вдруге поспіль зіграє у фінальному матчі Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді півфіналу найпрестижнішого футбольного клубного турніру світу британці відіграли три голи, пропущені від «Барселони», й перемогли 4:0.