Нефтяные танкеры загорелись в порту ОАЭ. Фото: LiveJournal

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Пожар в Объединенных Арабских Эмиратах произошел в воскресенье, 12 мая. Вспыхнули нефтяные танкеры в порту Фуджейра.

Загорелись от семи до десяти нефтяных танкеров. Причины пожара пока не установлены, на территории порта слышны мощные взрывы. Об этом сегодня сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на ливанский телеканал al-Mayadeen.

Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра. Взрывы были мощными и последовательными, их фиксировали 4.00 до 7.00, — информирует СМИ со ссылкой на источники.

Свидетели рассказывают, что видели несколько военных самолетов Воздушных сил США и Франции в небе над портом.

Как известно, Фуджейра (Эль-Фуджайра) — эмират в составе Объединенных Арабских Эмиратов с одноименной столицей. Эта территория, значительную часть которой занимают горы, расположенная на берегу Оманского залива Индийского океана. Фуджейра популярна среди туристов из-за своих песчаных пляжей и живописных горных ущелий.

Напомним, 26 апреля в одном из корпусов на территории Красноярского машиностроительного завода РФ произошел пожар. Огонь охватил крышу одного из корпусов завода «Красмаш», который производит баллистические ракеты.