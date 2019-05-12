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Ракурс
Самолет совершил жесткую посадку в Мьянме. Фото: Associated Press

В Мьянме пассажирский самолет совершил жесткую посадку без переднего шасси (ФОТО, ВИДЕО)

12 мая 2019, 13:13
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В Мьянме самолет Embraer-190 местной авиакомпании совершил аварийную посадку в аэропорту города Мандалай.

Пилот сумел без последствий для жизни пассажиров и экипажа посадить воздушную машину после того, как не смог выпустить передние шасси. На борту самолета были 82 пассажира и семь членов экипажа. Об этом 12 мая сообщает Associated Press.

Самолет летел в Мандалай из Янгона. Перед посадкой пилот сообщил диспетчерам, что самолет неисправен и выпустить переднее шасси невозможно из-за поломки автоматики. В диспетчерской подтвердили, что шасси самолета не выпущены. Воздушная машина сделала еще несколько кругов вокруг аэродрома, и пилот принял решение сажать самолет, который приземлился на задние опоры шасси и на нос.

По словам представителя аэропорта Кьяу Сана, сейчас пассажиры и экипаж самолета находятся в безопасности. Информация о пострадавших отсутствует. Аэродром на время закрыли для посадки пассажирских авиалайнеров Boeing и Airbus.

Самолет совершил жесткую посадку в Мьянме. Фото: Associated Press

Напомним, 5 мая во время пожара самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки в «Шереметьево» погиб 41 человек. Среди погибших 40 пассажиров и один бортпроводник. Другим 37 пассажирам и четырем членам экипажа удалось выжить.

Источник: Ракурс


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