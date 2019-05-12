В Киеве прошло Шествие матерей. Фото: Укринформ

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Шествие матерей состоялась 12 мая в центре украинской столицы. Участники шествия хотели таким образом привлечь внимание общества к проблемам матерей погибших на Донбассе украинских военнослужащих, матерей с онкобольными детьми и многодетных.

В шествии приняли участие почти 300 женщин. Большинство участников акции — матери, которые потеряли своих сыновей во время проведения антитеррористической операции. Они в руках несли портреты своих детей. Об этом сообщает «Укринформ».

Сегодня утром они собрались на Михайловский площади, зажигали лампадки возле стены памяти. Женщины оставляли имена погибших детей на 15-метровом флаге, который впоследствии отнесли во Владимирский собор. На площади играл военный оркестр.

Впоследствии шествие двинулось по ул. Владимирской, прошло бульваром Тараса Шевченко к Свято-Владимирскому кафедральному Патриаршему собору. В этом храме сегодня проводят богослужения с участием патриарха Филарета.

Напомним, компания Google сегодня создала doodlе ко Дню матери, который сегодня отмечается в ряде стран. В этот день принято поздравлять своих матерей, посещать их и напоминать, какую важную роль они играют в жизни каждого из нас.