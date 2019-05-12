Сесар Гонсалес умер на ринге. Фото: AS México

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Ракурс

Мексиканский борец Сесар Гонсалес Баррон умер во время поединка в Лондоне.

Борец с псевдонимом Серебряный Король 11 мая выступал на известной арене Раундхаус в Кэмден-Тауне на севере Лондона. В ходе поединка 51-летний спортсмен упал на настил ринга и уже не поднялся с него. Об этом 12 мая сообщает ВВС.

Соотечественник умершего, мексиканский рестлер Хорхе Родригес, выразил глубокое сожаление в связи со смертью спортсмена. Он заявил, что Сесар Гонсалес Баррон «ушел так, как и хотел — в бою».

Как известно, Сесар Баррон — мексиканская звезда реслинга. Он известен не только своими зрелищными поединками, но и ролями в кино. Вместе с американским комиком Джеком Блэком в 2005 году он снялся в американском комедийном фильме «Суперначо». В этой ленте Баррон исполнил роль злодея Рамзеса.

Напомним, в США в возрасте 72 лет умерла американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в культовом сериале «Твин Пикс». Женщина умерла от рака в окружении своих близких.