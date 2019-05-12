Фінал Ліги чемпіонів: фанати «Ліверпуля» і «Тоттенхема» шоковані цінами у Мадриді, фото — UEFA

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Фанати англійських футбольних клубів «Ліверпуль» і «Тоттенхем» шоковані цінами у Мадриді, де 1 червня відбудеться фінальний поєдинок цьогорічної Ліги чемпіонів.

Об'єднання фанатів «Ліверпуля» Spirit of Shankly і «Тоттенхема» Tottenham Hotspur Supporters Trust виступили зі спільною заявою, яку спрямували в УЄФА, повідомляє TheTelegraph.

Радість від того, що наші команди потрапили до фіналу, була затьмарена цінами на проїзд, проживання, квитки і самою системою розподілу квитків. Ціни на перельоти в Мадрид і найближчі аеропорти різко злетіли аж до 840%. Кімнати в готелях тепер коштують понад 1 тис. фунтів за ніч і нам вже відомі випадки, коли раннє бронювання скасовувалося і тут таки призначалися нові ціни на житло, — йдеться у заяві фанатів англійських клубів.

Вболівальники назвали рекетом й ціни на квитки (від 500 фунтів), тому вимагають від УЄФА справедливого розподілу перепусток на матч.

Для багатьох наших фанатів поїздка на фінал Ліги чемпіонів — не разовий захід. Це кульмінація всього сезону, коли ми їздимо за командою, витрачаємо тисячі фунтів на ці подорожі і підтримку. Це ми привносимо в футбольний процес ту атмосферу, яка так цінується телебаченням, — наголошують вболівальники й вимагають припинити наживатися на лояльності фанатів.

Фанати «Ліверпуля» й «Теттенхема» закликали обмежити верхній поріг цін на квитки, забезпечити прозорість у розподілі квитків серед вболівальників, вжити заходів щодо захисту прав споживачів, зупинити шалений ріст цін на послуги і переглянути ціни на вже здійснені угоди.

Нагадаємо, що минулого року частина фанатів «Реала» відмовилася прилетіти до Києва на матч своєї команди та «Ліверпуля» через аналогічну причину — в українській столиці різко подорожчала оренда житла.

Нагадаємо, що у січні цього року УЄФА представив офіційний м’яч фінального поєдинку Ліги чемпіонів 2018—2019 років. Футбольне спорядження виконане в теплих оранжево-білих кольорах, які присутні на прапорі Іспанії. На ньому також позначена назва міста, в якому відбудеться фінал — «Madrid-2019». Виробник м’яча — компанія Adidas.