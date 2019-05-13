Вибух на Рівненщині: до будинку депутата вночі кинули гранату. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n121858-vybuh-na-rivnenschyni-do-budynku-deputata-vnochi-kynuly-granatu-foto.html

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Вибух гранати у Рівненській області стався минулої ночі: невідомий зловмисник кинув боєприпас у помешкання депутата районної ради.

Вибух у житловому будинку в селі Яцьковичі прогримів близько 3.00 ночі. Граната РГД-5, кинута в оселю депутата через вікно, вибухнула біля ліжка. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.

Жертв і потерпілих внаслідок вибуху немає, оскільки вся родина депутата в момент нападу перебувала в Рівному.

Оперативно-слідча група під час обстеження місця злочину вилучила запал та уламки гранати з маркуванням. Інформацію про вибух внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Також відомо, що господар будинку не лише представляє інтереси місцевої громади у районній раді, а й водночас працює у місцевому лісництві.

Нагадаємо, 7 травня в місті Марганці Дніпропетровської області стався вибух гранати. Як наслідок, загинула одна людина, ще п’ятеро, серед яких є й представник правоохоронних органів, дістали поранення різного ступеня тяжкості.