Взрыв в Ровенской области: в дом депутата ночью бросили гранату. Фото: novynarnia.com

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Ракурс

Взрыв гранаты в Ровенской области произошел минувшей ночью: неизвестный злоумышленник бросил боеприпас в жилище депутата районного совета.

Взрыв в жилом доме в селе Яцковичи прогремел около 3.00 ночи. Граната РГД-5, брошенная в дом депутата через окно, взорвалась возле кровати. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, поскольку вся семья депутата в момент нападения находилась в Ровно.

Оперативно-следственная группа во время обследования места преступления изъяла запал и осколки гранаты с маркировкой. Информация о взрыве внесена в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Также известно, что хозяин дома не только представляет интересы местной общины в районном совете, но и одновременно работает в местном лесничестве.

Напомним, 7 мая в городе Марганец Днепропетровской области произошел взрыв. В результате разрыва гранаты погиб один человек, еще пять, среди которых есть и представитель правоохранительных органов, получили ранения различной степени тяжести.