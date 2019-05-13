Вогняну веселку спостерігали мешканці Нью-Йорка, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n121861-vognyanu-veselku-sposterigaly-meshkanci-nu-yorka-foto.html

Ракурс

Мешканцям Нью-Йорка поталанило 12 травня побачити рідкісний природний феномен — вогняну веселку. У небі над мегаполісом з’явилося різнобарвне сяйво, яке було видно приблизно 15 хвилин.

Відповідні фотографії у Твіттер оприлюднила Стіві Деніелс, ведуча прогнозу погоди телекомпанії CBS.

Скоріше за все, це була так звана вогняна райдуга, яка виникає, коли сонячне світло заломлюється крізь кристали льоду в хмарах. Промені сонячного світла проходять у такому випадку крізь шестигранні кристали льоду і, заломлюючись, утворюють райдужне, спектральне розділення кольорів.

Світло заломлюється химерним чином, тому ми бачимо вогняну веселку. Явище може простягатися на декілька сотень квадратних кілометрів.

Вогняна веселка офіційно називається округло-горизонтальною дугою. Це один з видів гало. Феномен проявляється за певних умов.

По-перше, сонце повинне бути вище 58 градусів над горизонтом, по-друге, в небі повинні знаходитися перисті хмари, по-третє, плоскі шестикутні кристали льоду в хмарах повинні розташовуватися горизонтально.

Явище можна спостерігати тільки у певних місцях на планеті.