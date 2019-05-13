Выборы Трампа и дело Манафорта: Лещенко заявил о сговоре Луценко с Джулиани

https://racurs.ua/n121863-leschenko-zayavil-o-sgovore-genprokurora-lucenko-s-advokatom-trampa-djuliani-video.html

Ракурс

Сегодня в Киеве не состоялось слушание в Окружном админсуде по апелляции нардепа Сергея Лещенко на решение суда, вынесенное по иску парламентария Борислава Розенблата. Речь идет о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Лещенко относительно разглашения информации о политтехнологе Дональда Трампа Поле Манафорте, фигурирующем в «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Трепак, Лещенко, Сытник — люди, которые были втянуты спецслужбами американского посольства, которые действительно дали им эту амбарную книгу (Януковича — ред.), чтобы информация попала в СМИ… Украина вмешалась в чужие выборы, — заявил Борислав Розенблат.

В свою очередь, несколько дней назад Лещенко отметил, что генпрокурор Луценко наговорил персональному адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани «кучу фейков», которые тот впоследствии озвучил в эфире американского телеканала Fox. Напомним, Джулиани на днях назвал Лещенко «врагом Трампа» в окружении новоизбранного президента Владимира Зеленского. По словам адвоката, украинский нардеп в 2016 году во время выборов в США опубликовал так называемую «черную книгу» Партии регионов, в которой фигурировал Манафорт.

Луценко наговорил Джулиани кучу фейков… Например, о том, что я осужден за вмешательство в выборы в США. Речь идет о решении продажного Окружного админсуда Киева, по иску продажного Розенблата… Только Луценко не сказал Джулиани, что решение не вступило в законную силу, мной подано апелляцию, — заявил Лещенко.

В свою очередь, сегодня нардеп отметил, что Луценко вовлек адвоката Трампа в реализацию сценария «по спасению себя любимого от увольнения».

В марте 2014 года (после побега Янукович и аннексии Крыма), экс-министр экологии Николай Злочевский вышел на вице-президента США Джо Байдена и госсекретаря Джона Кэрри. Он предложил им поделиться доходами газовой компании Burisma. И Байден с Кэрри якобы согласились — рассказывает Лещенко сценарий Луценко.

По словам Лещенко, Луценко также убедил Джулиани, что Байден постоянно третировал Порошенко отставками генпрокуроров, которые хотели посадить Злочевского.

В 2017 году Байден потребовал от Порошенко гарантий, что никто не будет расследовать дело компании Злочевского Burisma. А взамен Байден якобы пообещал помощь в установлении контактов с администрацией Трампа. Такая вот история, которую Луценко «продал» Джулиани… Не знаю, правда это или нет, — резюмировал Лещенко.

Нардеп отметил, что если Байден и Кэрри действительно получали взятки от Злочевского и «обижали» Порошенко с Шокиным и Луценко, они должны понести наказание.

Напомним, в январе 2015 года Генпрокуратура объявила Злочевского в розыск, его счета были заморожены. Ранее сообщалось, что Злочевский встречался с нардепом Игорем Кононенко в Вене, однако Кононенко это отрицал. После этой встречи, по информации СМИ, осенью 2017 года с сайта МВД исчезла информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского. В январе 2018 года компания Burisma, принадлежащая экс-министру, заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.