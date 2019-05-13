Результаты декларирования: названо число миллиардеров, миллионеров и рекордсменов в украинском шоу-бизнесе

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В Государственной фискальной службе поделились результатами кампании декларирования доходов граждан. Общий задекларированный доход украинцев составил 83,6 млрд грн, что на 26 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Результаты говорят и об увеличении уровня жизни и, конечно, качественно организованной информационной и разъяснительной работе ГФС. Итак, подано почти 529 тыс. налоговых деклараций, — написал в Facebook глава Одесской таможни Александр Власов.

Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц определены на уровне 3,2 млрд грн. По словам чиновника, сумма военного сбора к уплате составляет 465,5 млн грн.

Количество миллионеров составило 5143 человек. Больше всего миллионеров сконцентрированы в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковский (339 человек) и Днепропетровской (333 человека) областях. Около 58% из них являются лицами в возрасте 40−60 лет. Вместе с тем, самому молодому миллионеру в Украине сейчас всего 18 лет. Свое состояние он получил при наследовании имущества.

Самому старшему миллионеру — почти 100 лет. 70% миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме 1−5 млн грн, в основном от операций по продаже объектов движимого/недвижимого имущества, предоставления имущества в лизинг, аренду, жилой наем. В Украине насчитывается лишь три миллиардера, только один из которых задекларировал доход, превышающий 10 млрд грн.

К кампании декларирования доходов-2019 присоединились почти 200 знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены. Они задекларировали доходы в сумме более 416 млн грн, — написал Власов.

Он добавил, что рекордсменами шоу-бизнеса, которые показали самые большие доходы, являются: телевизионная ведущая (158,8 млн грн), ведущий шоу-программ (26,9 млн грн), певец (11,8 млн грн), композитор (3,2 млн грн), футболист (26,2 млн грн), юморист (на упрощенной системе налогообложения — 4,7 млн грн). Кроме этого, еще один известный юморист задекларировал 4,1 млн грн.