Володимир Зеленський та Саід Ісмагілов, фото: Саид Исмагилов

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Новообраний президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з посланням миру українських релігійних діячів до мешканців окупованих територій нашої держави.

Політик зазначає, що поява цього відео стала результатом зустрічей із релігійними лідерами.

Дякую всім, хто погодився, — наголосив Зеленський. — Ми з вами! Ми разом! Ми — одна країна!

На відео присутні звернення почесного патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета, очільника Української греко-католицької церкви Святослава, голови Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія, муфтія Криму Айдера Рустемова, головного рабина Одеси та Півдня України Враама Вольфа, муфтія Ахмеда Таміма, муфтія Саіда Ісмагілова, головного рабина Дніпра та Дніпропетровської області Шмуеля Камінецького, головного рабина Харкова та Сходу України Мойше Московича, головного рабина Києва Мойше Реувена Асмана, головного рабина Донбасу Пінхаса Вишецького.

Ми молимося за мир. А мир може бути лише тоді, коли є правда і є справедливість. Молимося за справедливий мир для всіх нас, — зазначає очільник УКГЦ.

Наступив момент миру, наступив момент прощення, наступив момент розуміння. Давайте використаємо цей унікальний момент і знову об'єднаємося заради наших дітей, заради наших внуків, заради нашого майбутнього, — наголошує головний равин Донбасу. — Любимо вас, скучаємо за вами, бажаємо дуже швидкого об'єднання.

Користувачі соцмемереж звернули увагу, що на відео відсутні очільник ПЦУ митрополит Епіфаній та голови протестанських церков України, а посада Філарета вказана без приналежності до котроїсь з релігійних організацій.

Кілька днів тому Філарет в інтерв’ю українським ЗМІ заявив, що Київський патріархат (УПЦ КП) не ліквідований і він планує відновити його діяльність. На 14 травня Філарет запросив архієреїв до Києва у Володимирський собор на традиційне молитовне святкування на честь священномученика Макарія. Запрошення були надруковані на бланках УПЦ КП і підписані патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Ліквідувати Київський патріархат може той, хто його створив, — заявив Філарет в коментарі телеканалу «1+1».

Джерела агентства BBC повідомляють, що позиція Філарета в цьому питанні полягає в тому, що ПЦУ і є Київським патріархатом.

Рано чи пізно Київська митрополія буде київським патріархатом, — наголошує джерело.

У даних Міністерства юстиції Київський патріархат як релігій організація існує, її очільником вказаний Філарет.

Нагадаємо, Зеленського сьогодні оштрафували на 850 грн.