Володимир Зеленський, фото: Washington Post

https://racurs.ua/ua/n121874-zelenskyy-nadumav-spysaty-7-mlrd-grn-borgiv-fop-z-yakyh-5-mlrd-ne-isnuie-infografika.html

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Володимир Зеленський, майбутній президент України, пропонує списати 7 млрд грн, які нібито заборгували державі фізичні особи-підприємці (ФОП) за Єдиним соціальним внеском (ЄСВ).

Більшість ФОПів, яким пропонується списати борги, — «сплячі», які реально не здійснюють жодної діяльності. Про це заявив «НВ. Бізнес» представник команди Зеленського, відповідальний за економічний і податковий напрям у майбутній президентській адміністрації, Данило Гетманцев.

Однак на платформі для роботи з відкритими даними «Опендатабот» проаналізували, що реальна цифра заборгованості є значно меншою і складає лише 2,05 млрд грн. Саме стільки ФОПи недоплатили до держбюджету, причому з 2017 року борг зріс лише на 500 млн грн. При цьому кількість ФОПів зменшилася. Зокрема, з 2017 року згорнули діяльність 300 тис. підприємців.

Між тим нагадаємо, що раніше Гетманцев пропонував скасувати загальне декларування для пенсіонерів та працівників бюджетної сфери.