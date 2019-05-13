Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Китай має намір підвищити імпортні мита, фото: China Law Blog

Понад п’ять тисяч найменувань: Китай підвищить мита на американські товари

13 тра 2019, 16:54
999

Китай з 1 червня підвищить імпортні мита на американські товари.

У відповідному списку — понад п’яти тисяч найменувань. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства фінансів Китаю.

Зокрема:

  • мито в розмірі 25% накладається на 2 тис. 493 товари;
  • мито 20% - на 1 тис. 78 товарів;
  • мито 10% - на 974 товари;
  • мито в розмірі 5% буде діяти для 595-ти товарів.

Зазначається, що відповідний крок Китаю став відповіддю на аналогічні дії Вашингтона. Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про намір підвищити з 10% до 25% мито на товари з Китаю на загальну суму 200 млрд дол. Ці дії він пояснював занадто повільним темпом переговорів між США і Китаєм щодо торговельної угоди.

Американські ЗМІ повідомляли, що причиною появи відповідної заяви Трампа став намір президента США послати сигнал віце-прем'єру Китаю Лю Хе про те, що не потрібно приїжджати на переговори з «порожніми пропозиціями».

Черговий раунд переговорів про торговельну угоду між двома найбільшими економіками світу минулого тижня завершився безрезультатно.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Останні публікації

Показати більше
Новини партнерів
Загрузка...