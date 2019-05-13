Китай має намір підвищити імпортні мита, фото: China Law Blog

https://racurs.ua/ua/n121873-ponad-p-yat-tysyach-naymenuvan-kytay-pidvyschyt-myta-na-amerykanski-tovary.html

Ракурс

Китай з 1 червня підвищить імпортні мита на американські товари.

У відповідному списку — понад п’яти тисяч найменувань. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства фінансів Китаю.

Зокрема:

мито в розмірі 25% накладається на 2 тис. 493 товари;

мито 20% - на 1 тис. 78 товарів;

мито 10% - на 974 товари;

мито в розмірі 5% буде діяти для 595-ти товарів.

Зазначається, що відповідний крок Китаю став відповіддю на аналогічні дії Вашингтона. Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про намір підвищити з 10% до 25% мито на товари з Китаю на загальну суму 200 млрд дол. Ці дії він пояснював занадто повільним темпом переговорів між США і Китаєм щодо торговельної угоди.

Американські ЗМІ повідомляли, що причиною появи відповідної заяви Трампа став намір президента США послати сигнал віце-прем'єру Китаю Лю Хе про те, що не потрібно приїжджати на переговори з «порожніми пропозиціями».

Черговий раунд переговорів про торговельну угоду між двома найбільшими економіками світу минулого тижня завершився безрезультатно.