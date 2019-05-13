Інцидент стався сьогодні о 10.40, фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n121872-vnaslidok-rozpylennya-gazu-v-shkoli-na-jytomyrschyni-do-likarni-potrapyly-13-ditey.html

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В туалеті однієї зі шкіл міста Коростишева (Житомирська область) було розпилено газ дратівливої дії.

Інцидент стався сьогодні о 10.40 на перерві між уроками, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Газ викликав у присутніх печіння та подразнення обличчя та шкіри. В результаті 13 школярів потрапили до місцевої лікарні.

Зазначається, що приміщення провітрили, навчальний процес у школі триває.

Згодом правоохоронці встановили особу, яка розпилила газ. Нею виявився учень восьмого класу, 2005 року народження.

Цей інцидент попередньо кваліфіковано як хуліганство (ст. 296 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів (8,5 — 17 тис. грн), арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в одній зі шкіл Київщини внаслідок розпилення сльозогінного газу до лікарні потрапили дев’ятеро дітей. Загалом зі школи тоді евакуювали 30 учнів. Згодом виявилося, що газовий балончик, вміст котрого було розпилено, вільно продається в магазинах.