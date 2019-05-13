Инцидент произошел сегодня в 10.40, фото: Pexels

https://racurs.ua/n121872-vsledstvie-raspyleniya-gaza-v-shkole-na-jitomirschine-v-bolnicu-popali-13-detey.html

Ракурс

В туалете одной из школ города Коростышев (Житомирская область) распылили газ раздражающего действия.

Инцидент произошел сегодня в 10.40 на перемене между уроками, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Газ вызвал у присутствующих жжение и раздражение лица и кожи. В результате 13 школьников попали в местную больницу.

Отмечается, что помещение проветрили, учебный процесс в школе продолжается.

Впоследствии правоохранители установили лицо, распылившее газ. Им оказался ученик восьмого класса, 2005 года рождения.

Этот инцидент предварительно квалифицирован как хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов (8,5 — 17 тыс. грн), ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в ноябре прошлого года в одной из школ Киевской результате распыления слезоточивого газа в больницу попали девять детей. Всего из школы тогда эвакуировали 30 учеников. Впоследствии оказалось, что газовый баллончик, содержание которого было распилено, свободно продается в магазинах.