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Транш МВФ: до України їде місія експертів / Фото: ВВС

МВФ в Україні: в Раді назвали дату приїзду місії

13 тра 2019, 16:11
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Місію МВФ чекають у Києві 21 травня. Фахівці фонду вивчатимуть ситуацію в країні та можливість подальшої співпраці, зокрема, надання чергового траншу фінансової допомоги.

Візит місії МВФ до України триватиме два тижні, заявив сьогодні журналістам перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайла Довбенко, передає «РБК-Україна».

На поточному пленарному тижні у Раді необхідно проголосувати законопроект № 2413-а, що передбачає консолідацію функцій державного управління на фінансових ринках, який був намічений до ухвалення ще на кінець березня. Це передбачено меморандумом про співпрацю України з МВФ.

За словами Довбенка, наразі в парламенті достатньо голосів на підтримку цього документа.

Раніше Джеррі Райс, директор департаменту комунікацій МВФ, анонсував візит оціночної місії фонду до України після інавгурації нового президента, без зазначення точних термінів.


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