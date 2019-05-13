Транш МВФ: в Украину едет миссия экспертов / Фото: ВВС

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Миссию МВФ ожидают в Киеве 21 мая. Специалисты фонда будут изучать ситуацию в стране и возможность дальнейшего сотрудничества, в частности, предоставления нашей стране очередного транша финансовой помощи.

Визит миссии МВФ в Украину продлится две недели, заявил сегодня журналистам первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаила Довбенко, передает «РБК-Украина».

На текущей пленарной неделе в Раде необходимо проголосовать законопроект № 2413-а, предусматривающий консолидацию функций государственного управления на финансовых рынках, который был намечен к принятию еще на конец марта. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ.

По словам Довбенко, сейчас в парламенте достаточно голосов в поддержку этого документа.

Ранее Джерри Райс, директор департамента коммуникаций МВФ, анонсировал визит оценочной миссии фонда в Украину после инаугурации нового президента, без указания точных сроков.