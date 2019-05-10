МВФ контактирует с командой Зеленского и направит миссию в Украине после инаугурации, фото — "24 канал"

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Ракурс

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает связь с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским и готов направить миссию в Украину после проведения его инаугурации.

О том, что глава МВФ Кристин Лагард и Зеленский контактируют, сообщил спикер фонда Гарри Райс на брифинге в Вашингтоне 9 мая.

Он заявил, что МВФ продолжит поддерживать Украину, чтобы «помочь ей пройти через все те трудности, которые стоят перед ней». Кроме того, Лагард на связи с действующим главой государства Петром Порошенко.

Она надеется, что Украина продолжит экономические реформы, — заявил Райс.

Новая миссия МВФ, которая рассмотрит предоставление нового кредита Украине, прибудет в Киев в течение ближайших недель. Это произойдет уже после инаугурации Зеленского, поскольку МВФ намерен разговаривать с новой администрацией.

Украина нуждается в новых займах от МВФ, поскольку в этом году проходит один из пиковых периодов внешних выплат и существует угроза технического дефолта. В НБУ предлагали начать переговоры относительно новой программы осенью 2019 года.

В декабре 2018 года Совет директоров фонда принял решение предоставить Украине 1,4 млрд долл. Ожидалось, что в этом году поступит еще два транша (в общем — 2,6 млрд), но американский банк JP Morgan прогнозировал, что их получение Украиной под вопросом. Аналитики полагали, что правительству не удастся получить новый транш из-за сфокусированности власти на парламентских выборах. Поэтому Украине, по мнению JP Morgan, скорее всего не удастся выполнить условия МВФ.

Кроме того, Верховная Рада не приняла изменения в антикоррупционное законодательство после решения Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

«Ракурс» сообщал, что в апреле команда Владимира Зеленского отреагировала на изменение ситуации на энергетическом рынке и призвала правительство и «Нафтогаз» снизить цену на газ с 1 мая. В команде Зеленского призвали действующую власть провести консультации с МВФ и снизить цену для населения.