МВФ контактує із командою Зеленського і спрямує місію в Україну після інавгурації, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n121762-mvf-kontaktuie-iz-komandou-zelenskogo-i-spryamuie-misiu-v-ukrayinu-pislya-inavguraciyi.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує зв’язок із переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським і готовий спрямувати місію в Україну після проведення його інавгурації.

Про те, що голова МВФ Крістін Лагард і Зеленський контактують, повідомив спікер фонду Гаррі Райс на брифінгу у Вашингтоні 9 травня.

Він заявив, що МВФ продовжить підтримувати Україну, щоб «допомогти їй пройти через всі ті труднощі, які стоять перед нею». Крім того, Лагард на зв’язку із чинним главою держави Петром Порошенком.

Вона сподівається, що Україна продовжить економічні реформи, — заявив Райс.

Нова місія МВФ, яка розгляне надання нового кредиту України, прибуде до Києва впродовж найближчих тижнів, це відбудеться вже після інавгурації Зеленського, оскільки МВФ має намір розмовляти із новою адміністрацією.

Україна потребує нових позик від МВФ, оскільки у цьому році проходить один з пікових періодів зовнішніх виплат та існує загроза технічного дефолту. В НБУ пропонували розпочати переговори щодо нової програми восени 2019 року.

У грудні 2018 році Рада директорів фонду ухвалила надати Україні 1,4 млрд дол. Очікувалося, що цього року має надійти ще два транші (разом 2,6 млрд), але американський банк JP Morgan прогнозував, що їх отримання Україною під питанням. Аналітики вважали, уряду не вдасться отримати новий транш через сфокусованість влади на парламентських виборах. Тому Україні, на думку JP Morgan, скоріш за все не вдасться виконати умови МВФ.

Крім того, Верховна Рада не ухвалила зміни до антикорупційного законодавства після рішення Конституційного суду скасувати статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

«Ракурс» повідомляв, що у квітні команда Володимира Зеленського відреагувала на зміну ситуації на енергетичному ринку й закликала уряд та «Нафтогаз» зменшити ціну на газ з 1 травня. У команді Зеленського закликали чинну владу провести консультації з МВФ і знизити ціну для населення.