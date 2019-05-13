Новини науки: динозаври з крилами кажана населяли Землю 163 млн років тому

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Наукове відкриття — новий вид крихітних динозаврів з крилами, як у кажана, — зробила Китайська академія наук.

Вчені описали вигляд незвичайного опереного динозавра, представники котрого населяли Землю приблизно 163 млн років тому. Цей вид мав пір’я, але при цьому їх крила були схожими на такі як у кажанів, пише «Популярна механіка» з посиланням на статтю в журналі Nature.

Динозавр отримав назву Ambopteryx longibrachium. За даними дослідників, він був схожий на свого роду суміш птиці, летючої миші і теропода. У довжину він досягав — від носа до хвоста — всього близько 32 см, а важив приблизно 200 г. Учені віднесли новий вид крихітних динозаврів до сімейства скансоріоптерігід.

Разом з тим, відомі скансоріоптерігіди мали оперення крила, схоже на вигляд на пташине, а крила Ambopteryx longibrachium складалися з мебран, що тягнулися вздовж довгих тонких пальців. Раніше подібні крила виникли у птерозаврів, а потім з’явилися у ссавців, таких як кажани.

Нагадаємо, в 2015 році був знайдений ще один скансоріоптерігід з подібною структурою крил. Він отримав назву Yi qi.

Нагадаємо, торік вчені з’ясували, хто з динозаврів міг похвалитися найбільшим розміром лапи.