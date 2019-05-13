Новости науки: динозавры с крыльями летучей мыши обитали 163 млн лет назад

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Научное открытие — новый вид крошечных динозавров с крыльями, как у летучей мыши, — сделала Китайская академия наук.

Ученые описали вид необычного оперенного динозавра, представители которого жили примерно 163 млн лет назад. Этот вид имел перья, но при этом их крылья были похожи на таковые у летучих мышей, пишет «Популярная механика» со ссылкой на статью в журнале Nature.

Динозавр получил название Ambopteryx longibrachium. По данным исследователей, он был похож на своего рода смесь птицы, летучей мыши и теропода. В длину он достигал — от носа до хвоста — всего около 32 см, а весил примерно 200 г. Ученые отнесли новый вид крошечных динозавров к семейству скансориоптеригид.

Вместе с тем, известные скансориоптеригиды имели оперенные крылья, схожие по виду с таковыми у птиц, а крылья Ambopteryx longibrachium состояли из мебран тянущихся вдоль длинных тонких пальцев. Ранее подобные крылья возникли у птерозавров, а затем появились у млекопитающих, таких как летучие мыши.

Напомним, в 2015 году был найден еще один скансориоптеригид с подобной структурой крыльев. Он получил название Yi qi.

Также в июле 2018 года ученые обнаружили, что самая большая стопа среди динозавров принадлежала брахиозавру, одному из крупнейших животных, известных науке. Его след достигает почти метра в ширину.