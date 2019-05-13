Китай намерен повысить импортные пошлины, фото: China Law Blog

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Китай с 1 июня повысит импортные пошлины на американские товары.

В соответствующем списке — более пяти тысяч наименований. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства финансов Китая.

В частности:

пошлина в размере 25% накладывается на 2 тыс. 493 товара;

пошлина 20% - на 1 тыс. 78 товаров;

пошлина 10% - на 974 товара;

пошлина в размере 5% будет действовать для 595-ти товаров.

Отмечается, что соответствующий шаг Китая стал ответом на аналогичные действия Вашингтона. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о намерении повысить с 10% до 25% пошлину на товары из Китая на общую сумму 200 млрд дол. Эти действия он объяснял слишком медленным темпом переговоров между США и Китаем относительно торгового соглашения.

Американские СМИ сообщали, что причиной появления соответствующего заявления Трампа стало намерение президента США послать сигнал вице-премьеру Китая Лю Хе о том, что не нужно приезжать на переговоры с «пустыми предложениями».

Очередной раунд переговоров о торговом соглашении между двумя наибольшими экономиками мира на прошлой неделе завершился безрезультатно.