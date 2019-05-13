Владимир Зеленский, фото: Washington Post

https://racurs.ua/n121874-zelenskiy-reshil-spisat-7-mlrd-grn-dolgov-flp-iz-kotoryh-5-mlrd-ne-suschestvuet-infografika.html

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Владимир Зеленский, будущий президент Украины, предлагает списать 7 млрд грн, которые якобы задолжали государству физические лица-предприниматели (ФЛП) по Единому социальному взносу (ЕСВ).

Большинство ФЛП, которым предлагается списать долги, — «спящие», реально не осуществляющие никакой деятельности. Об этом заявил «НВ. Бизнес» представитель команды Зеленского, отвечающий за экономическое и налоговое направление в будущей президентской администрации, Даниил Гетманцев.

Однако на платформе для работы с открытыми данными «Опендатабот» проанализировали, что реальная цифра задолженности значительно меньше и составляет лишь 2,05 млрд грн. Именно столько ФОПы недоплатили в госбюджет, причем с 2017 года долг вырос всего на 500 млн грн. При этом количество ФЛП уменьшилось. В частности, с 2017 года свернули деятельность 300 тыс. предпринимателей.

Между тем напомним, что ранее Гетманцев предлагал отменить всеобщее декларирование для пенсионеров и работников бюджетной сферы.