Дело Крючкова: экс-владельцу «Энергосети» вернули паспорт. Фото: Актуальная Правда

https://racurs.ua/n121900-delo-kruchkova-eks-vladelcu-energoseti-vernuli-pasport.html

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Дмитрию Крючкову, бывшему народному депутату, подозреваемому в организации коррупционных схем в энергетике, вернули заграничный паспорт, открыв путь в Германию, где он жил до экстрадиции в Украину.

При этом Крючков утверждает, что экстрадиции по сути не было, якобы он самостоятельно подал заявление на возвращение в Украину 8 марта. Он добавил, что под присягой подтвердил свое добровольное решение. Об этом экс-нардеп заявил в интервью «Экономической правде».

Экс-владелец компании «Энергосеть» также заявил, что у него был паспорт политического беженца, выданный Российской Федерацией якобы при поддержке европейской стороны. Его выдали Крючкову, когда тот находился на территории России.

Это международный паспорт. Это паспорт для перемещения между границами — я без виз пересекаю границу. У него есть статус согласно Конвенции о правах беженца от 1958 года, — заявил Крючков, добавив, что таких документов во всем мире чуть больше тысячи.

Также он отметил, что возвращаясь в Украину, под присягой суда Германии отказался от этого статуса и паспорта, как того требовала немецкая сторона.

Напомним, в апреле суд в Киеве избрал Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей на 45 суток, предусмотрев также возможность внесения залога в 7 млн грн. Бывшего депутата от «Батькивщины» подозревают в организации коррупционных схем в энергетическом секторе Украины.