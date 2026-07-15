Германия экстрадировала в Украину экс-нардепа, обвиняемого в финансовых махинациях

Во время экстрадиции народного депутата, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n215037-germaniya-ekstradirovala-v-ukrainu-eks-nardepa-obvinyaemogo-v-finansovyh-mahinaciyah.html

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З Німеччини екстрадували колишнього народного депутата, обвинуваченого у легалізації майже 20 млн грн.

Про це сьогодні, 15 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина передали українським правоохоронцям колишнього народного депутата VIII скликання, який після повідомлення про підозру у 2023 році переховувався за кордоном та був оголошений у міжнародний розшук, — вказано в повідомленні.

У поліції зазначають, що внаслідок незаконних маніпуляцій на фондовому ринку він отримав майже 20 млн грн інвестиційного прибутку, який згодом легалізував.

Українські стороні його передали в міжнародному пункті пропуску «Краківець — Корчова» 13 липня. Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Екс-нардепа обвинувачують за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222−1 (маніпулювання на організованих ринках) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Ім’я нардепа поліція не називає. Агентство «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела повідомляє, що йдеться про Руслана Демчака.

Джерело: «РБК-Україна», Нацполіція