Украина получила от Rheinmetall первую партию артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Фото:

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Ракурс

Україна отримала від Rheinmetall першу партію артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall вперше поставив Україні ці боєприпаси, які були виготовлені на новому заводі Niedersachsen у місті Унтерлюс. Поставку вже виконали більш ніж наполовину, а решту снарядів повинні передати до кінця цього року. Про це повідомляється на сайті Rheinmetall.

Зазначається, що були передані десятки тисяч снарядів та метальних зарядів. Україні відправили, зокрема, новітні 155-мм снаряди RH1412. Ці постріли можуть використовуватися з різними артилерійськими системами калібру 155 мм та мають збільшену дальність ураження й високу ефективність.

У компанії заявили, що продовжать розширювати виробничі потужності через зростання попиту на боєприпаси до артилерії. До 2030 року Rheinmetall планує виробляти близько 1,5 млн пострілів калібру 155-мм.

Нагадаємо, у травні міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони законтрактувала рекордну кількість далекобійних артилерійських 155-мм пострілів. Військовим мають передати на десятки тисяч снарядів більше, ніж планувалося спочатку.