Германія профінансує виробництво дронів-перехватчиків STRILA.

https://racurs.ua/n212784-germaniya-profinansiruet-zakupku-15-tys-dronov-perehvatchikov-strila-dlya-ngu.html

Ракурс

Німеччина фінансуватиме закупівлю дронів-перехоплювачів для НГУ.

Німецький уряд вирішив профінансувати виробництво 15 тис. українських дронів-перехоплювачів STRILA. Ці БпЛА будуть передані для потреб Національної гвардії України. Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

Окрім постачань самих БпЛА, домовленості включають проведення навчання для військових, організацію логістики та подальшу спільну розробку дронів.

Зазначається, що дрон STRILA призначений для перехоплення швидких і маневрових повітряних цілей, зокрема ворожих безпілотників. Виробництво цього типу дронів розширять завдяки спільним зусиллям Quantum-Systems та WIY Drones. «Стріли» виготовлятимуть на території України, бо це дозволить оперативно задовольнити потреби Сил оборони України.

Нагадаємо, у лютому мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда Національної гвардії України 1 тис. 200 мультироторних систем різних типів від громади столиці. Серед переданих безпілотників було 620 протиповітряних дронів-перехоплювачів.