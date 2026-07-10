Германия начала производство наземных дронов Gereon для Украины. Фото:

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Наземні безпілотники для України розпочала виробляти Німеччина.

Німецькі компанії DEUTZ і ARX Robotics упродовж двох тижнів запустить в Ульмі промислове серійне виробництво безпілотних наземних систем Gereon. Перші системи планують передати українським Силам оборони наприкінці літа. Про це повідомила прес-служба DEUTZ.

Щоб поставити Gereon Україні, ми нарощуємо виробництво на нашому заводі в Ульмі. Таким чином стратегічне партнерство з ARX Robotics робить вагомий внесок у зміцнення європейської оборонної політики шляхом підтримки України, — заявив гендиректор DEUTZ Марко Герре.

Німці обіцяють швидко наростити промислове виробництво. Зазначається також, що безпілотні наземні системі ARX Robotics будуть оснащувати силовими установками DEUTZ. Йдеться про акумуляторні електричні приводи. Згодом роботи почнуть оснащуватися компактними двигунами внутрішнього згоряння або гібридними силовими установками.

Як відомо, оборонно-технологічна компанія ARX Robotics розробляє безпілотні програмно-керовані наземні оборонні системи. Стратегічне партнерство між ARX Robotics і DEUTZ було укладено в жовтні 2025 року.

Нагадаємо, українські війська озброїлися роботом «Лютік», який може виконувати широкий спектр завдань. Зокрема, логістичних: перевезення вантажів, особового складу, евакуації поранених тощо.