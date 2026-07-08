НАТО в 2026 году выделит Украине 70 млрд евро военной помощи. Фото:

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НАТО у 2026 році виділить Україні 70 млрд євро військової допомоги.

Лідери країн Північноатлантичного альянсу зобов’язалися цьогоріч виділити 70 млрд євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України та не менше за цю суму в наступному, 2027 році. Ця інформація міститься у підсумковій декларації саміту НАТО в турецькій Анкарі.

Наголошується, що Україна робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, а союзники єдині у своїй «непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності». У документі вказується, що Російська Федерація «становить довгострокову загрозу» для євроатлантичної спільноти.

З декларації випливає, що Україна отримує переважну частину військової допомоги від країн Європи та Канади. Допомога йде через двосторонні та багатосторонні механізми підтримки.

Також учасники саміту НАТО заявили про понад 50 млрд дол. нових оборонних закупівель. Крім того, партнери пообіцяли збільшити виробництво зброї, розвивати сучасні військові технології, системи БпЛА, безпілотні системи та штучний інтелект.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що Норвегія виділить додаткові 3 млрд норвезьких крон (приблизно 280 млн дол.) для зміцнення протиповітряної оборони України. Ці кошти спрямують, зокрема, на закупівлю ракет для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.