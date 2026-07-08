Норвегія виділить 3 млрд крон для посилення української ППО. Фото:

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Норвегія заявила про намір посилити протиповітряну оборону України.

Осло виділить додаткові 3 млрд норвезьких крон (приблизно 280 млн дол.) для зміцнення української ППО. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю ракет для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Рішення оголосили після зустрічі прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Туреччині. Про це повідомила прес-служба уряду Норвегії.

За словами очільника норвезького уряду, ЗСУ успішно перехоплюють більшість російських дронів та крилатих ракет, однак потребують посилення захисту від ворожої балістики.

Це один із найнагальніших пріоритетів України. Тому Норвегія зараз виділяє 3 млрд крон на протиповітряну оборону, — зазначив Стьоре.

Зазначається, що Норвегія спільно з Німеччиною, Данією та Канадою хоче замовляти ракети до «Петріот» у Сполучених Штатів. Крім того, норвезький уряд розглядає закупівлі цих перехоплювачів у країн, які вже мають ці боєприпаси. Таким чином ракети хочуть швидше передати Україні.

Нагадаємо, 30 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має окремі домовленості з партнерами щодо посилення ППО. Ці угоди можна реалізувати співпрацюючи зі США та країнами Європи.