НАТО предоставит Украине военную поддержку на сумму 60 млрд дол.

НАТО надасть Україні в 2026 році військової підтримки на суму 60 млрд дол.

Ця сума не включає кошти, що надійдуть українським Силам оборони з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу. Цьогоріч країни Альянсу мають надати Україні військової допомоги на 60 млрд дол. додатково до кредитних коштів від ЄС. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на початку засідання «Рамштайну» 15 квітня в Берліні, передає «Українська правда».

Ми маємо забезпечити, щоб Україна отримала необхідну підтримку. Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільового показника в 60 млрд дол. на підтримку безпеки та оборони України цього року, — зазначив він.

Очільник Північноатлантичного альянсу додав, що країни-партнери повинні зосередити фінансування на пріоритетах — протиповітряній обороні, дронах та боєприпасах збільшеної дальності. Це є головні пріоритети.

Також Рютте нагадав, що у 2026 році продовжує діяти механізм PURL з закупівлі американської зброї державами-членами НАТО для України.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сьогодні оголосив про найбільший пакет військової допомоги від британців для України. Цей пакет є частиною ширшої військової допомоги від Британії обсягом 3 млрд фунтів стерлінгів на 2026 рік. У рамках цього пакету Силам оборони України цьогоріч передадуть щонайменше 120 тис. безпілотників.

Джерело: «Українська правда»