В НАТО прокомментировали назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Фото:

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В НАТО прокоментували призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Стратегія підтримки України з боку Північноатлантичного альянсу залишається непохитною, а у військовій співпраці після призначення генерал-майора Драпатого головкомом змін не передбачається. Про це заявив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв’язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро, передає «Суспільне».

За словами представника військового блоку, кадрові ротації на вищих військових посадах — це постійний та звичний процес. Радник упевнений, що зміна в керівництві українського війська не вплине на рівень взаємодії між сторонами.

Звісно, жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною, — наголосив він.

Галофоро додав, що особисто поки не мав нагоди зустрітися з новим головнокомандувачем української армії й наголосив, що очікує на особисту зустріч із Драпатим.

Нагадаємо, 22 липня генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов’язків головнокомандувача Збройних сил України. Він зазначив, що президент Володимир Зеленський поставив чіткі завдання — продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності ЗСУ.

Джерело: «Суспільне»