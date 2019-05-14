Рада разблокировала подписание закона об ответственности за приобретение некачественной военной продукции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n121899-rada-razblokirovala-podpisaniya-zakona-ob-otvetstvennosti-za-priobretenie-nekachestvennoy-voennoy.html

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Верховная Рада сегодня разблокировала возможность подписания спикером законопроекта № 1793, который предусматривает введение ответственности за приобретение некачественной продукции, работ и услуг в оборонной сфере.

Народные избранники не поддержали постановление, которое предусматривало отмену результатов голосования за этот законопроект.

За соответствующее постановление проголосовали только 12 депутатов.

Постановление отклонено, что позволяет подписать мне этот закон, — отметил глава парламента Андрей Парубий.

Соответствующий закон был поддержан Верховной Радой еще в 26 января 2016 года голосами 227-ми народных избранников, однако до сих пор так и не был подписан, так как секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник подал проект постановления об отмене результатов голосования за этот законопроект. Соответствующее постановление рассмотрели только сегодня.

Напомним, регламентный комитет Рады перенес на завтра рассмотрение постановлений об определении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.