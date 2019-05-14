Языковой закон разблокировали, Парубий уже поставил свою подпись / Фото: lviv1256.com

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Верховная Рада разблокировала подписание проекта закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (так называемого языкового закона), который был принят 25 апреля.

Сегодня парламентарии рассмотрели проекты блокирующих постановлений, которыми предлагалось отменить решение Рады о принятии языкового закона.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, ряд постановлений № 5670-д-П, 5670-д-П1, 5670-д-П2, 5670-д-П3 были отклонены. Таким образом это позволило спикеру ВР Андрею Парубию подписать документ и передать его на подпись президенту Петру Порошенко.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій @AndriyParubiy: Невідкладно підписую Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» pic.twitter.com/nCJ2Pb44S7 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) May 14, 2019

Напомним, 25 апреля депутаты парламента приняли во втором чтении так называемый языковой закон, предусматривающий популяризацию украинского языка, в частности, путем создания должности уполномоченного по ее защите и Нацкомиссии по языковой стандартизации. Законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» рассматривался в парламенте с февраля.