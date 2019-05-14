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Ракурс
Языковой закон разблокировали, Парубий уже поставил свою подпись / Фото: lviv1256.com

Рада разрешила Парубию подписать языковой закон, отклонив постановления Шуфрича, Новинского, Бойко и Вилкула

14 мая 2019, 13:25
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Верховная Рада разблокировала подписание проекта закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (так называемого языкового закона), который был принят 25 апреля.

Сегодня парламентарии рассмотрели проекты блокирующих постановлений, которыми предлагалось отменить решение Рады о принятии языкового закона.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, ряд постановлений № 5670-д-П, 5670-д-П1, 5670-д-П2, 5670-д-П3 были отклонены. Таким образом это позволило спикеру ВР Андрею Парубию подписать документ и передать его на подпись президенту Петру Порошенко.

Языковой закон разблокировали, Парубий уже поставил свою подпись

Языковой закон разблокировали, Парубий уже поставил свою подпись

Напомним, 25 апреля депутаты парламента приняли во втором чтении так называемый языковой закон, предусматривающий популяризацию украинского языка, в частности, путем создания должности уполномоченного по ее защите и Нацкомиссии по языковой стандартизации. Законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» рассматривался в парламенте с февраля.

Источник: Ракурс


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