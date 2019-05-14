Во время акции, фото: «Центр противодействия коррупции»

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Во время сегодняшней акции «Осторожно, токсичные» у здания МВД в Киеве произошли столкновения. Участники акции требуют отставки главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко, а также введения в отношении них персональных санкций со стороны США.

Активисты пытались обнести МВД ограничительной лентой. В результате началась толкотня, в отношении участников акции применили газовый баллончик. Об этом сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции».

Отмечается, что во время этих событий задержали руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина, однако впоследствии его отпустили.

Впоследствии представителю приемной в МВД передали табличку митингующих, на которой изображена фотография главы МВД и написано, что Аваков «токсичный министр».

Акция уже завершена.

Луценко и Аваков токсичные, поэтому должны уйти и попасть под санкции", — считают в «Центре противодействия коррупции».

Сегодня 20 правозащитных и общественных организаций обратились к Министерству финансов США с просьбой ввести санкции в отношении Авакова и Луценко согласно Глобальному акту Магнитского. Основание для таких действий со стороны американских властей они видят в «системных и системно нерасследованных нападениях на активистов и журналистов». Они считают, что глава МВД и генпрокурор «лично ответственны за неэффективное расследование и саботаж этих дел». Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила координатор «медийной инициативы за права человека» Мария Томак.

Під МВС поліція не дає проводити акцію. Утримують активістів pic.twitter.com/qrF6PZzM14 — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 травня 2019 р.

Напомним, по мнению олигарха Игоря Коломойского, Аваков может стать премьер-министром Украины.