Драка под КСУ: акция в защиту люстрации сопровождалась потасовкой активистов Свободы, Нацкорпуса и БПП / Фото: "Нацкорпус"

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Акция под Конституционным судом Украины против отмены закона об очищении власти (люстрации) 14 мая сопровождалась столкновением представителей политического объединения «Свобода», партии «Национальный корпус» и активистов БПП.

Пикет КСУ из-за закона о люстрации был запланирован на утро вторника, поскольку накануне СМИ сообщили, что служители Фемиды планируют признать неконституционным закон «Об очищении власти», который вступил в силу еще в 2014 году.

Сегодня от организации «Справа громад» мы собрались здесь, чтобы не позволить отменить закон о люстрации… Но нас разделили границей с нацдружинами, потому что начались небольшие провокации, толкотня. Надеемся, что к нам подойдет еще больше людей, — рассказал блогер Андрей Карпов в комментарии телеканалу «Прямой».

Драка под КСУ произошла после того, как представители «Свободы» начали обвинять действующего президента Петра Порошенко в ряде неудач на фронте, в частности, в потерях армии во время «Иловайского котла» и при обороне Дебальцево, а также в коррупции. Кроме этого, Порошенко обвинили в отмене КСУ нормы о незаконном обогащении. В ответ активисты БПП начали скандировать «Позор!». После этого словесная перепалка переросла в драку, пишет «Слово и дело».

Драку представителей разных политсил оперативно пресекли правоохранители. Также они разделили границами Нацгвардии и Нацполиции оба лагеря митингующих. Одна сторона скандирует «Конституция не позеленеет», их оппоненты — «Свинарчуков Порошенко за решетку».