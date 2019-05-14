Бійка під КСУ: акція на захист люстрації супроводжувалася сутичкою активістів “Свободи”, “Нацкорпусу” та БПП / Фото: "Нацкорпус"

https://racurs.ua/ua/n121896-biyka-bilya-ksu-pid-chas-akciyi-stalasya-sutychka-mij-aktyvistamy-svobody-nackorpusu-ta-bpp.html

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Акція під Конституційним судом України проти скасування закону про очищення влади (люстрацію) 14 травня супроводжувалася сутичкою представників політичного об'єднання «Свобода», партії «Національний корпус» та активістів БПП.

Пікет КСУ через закон про люстрацію було заплановано на ранок вівторка, оскільки напередодні ЗМІ повідомили, що служителі Феміди планують визнати неконституційним закон «Про очищення влади», який набрав чинності ще у 2014 році.

Сьогодні від організації «Справа громад» ми зібралися тут, аби не дати можливості скасувати закон про люстрацію… Але нас розділили кордоном із нацдружин, тому що почались невеликі провокації, штовханина. Сподіваємося, що до нас підійде ще більше людей, — розповів блогер Андрій Карпов у коментарі телеканалу «Прямий».

Бійка під КСУ сталася після того, як представники «Свободи» почали звинувачувати чинного президента Петра Порошенка в низці невдач на фронті, зокрема, у втратах українських військових під час «Іловайського котла» і при обороні Дебальцевого, в корупції в армії. Окрім цього, Порошенка звинуватили у скасуванні КСУ норми про незаконне збагачення. У відповідь активісти БПП почали скандувати «Ганьба!». Згодомс словесна суперечка переросла у бійку, пише «Слово і діло».

Бійку представників різних політсил оперативно припинили правоохоронці. Також вони розділили кордонами Нацгвардії та Нацполіції обидва табори мітингувальників. Одна сторона скандує «Конституція не позеленіє", їхні опоненти — «Свинарчуків Порошенка за ґрати».