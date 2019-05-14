Володимир Зеленський, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n121895-u-radi-zareiestruvaly-sche-dvi-postanovy-pro-datu-inavguraciyi-zelenskogo.html

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У Верховній Раді зареєстрували ще дві постанови щодо дати інавгурації новобраного президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проект постанови № 10270−6, автором котрої є народний депутат Володимир Куренной із «Блоку Петра Порошенка», пропонує провести інавгурацію Зеленського о 10.00 17 травня.

Постанова № 10270−7, авторами котрої є відразу п’ятеро народних обранців — троє представників «Народного фронту» (Андрій Тетерук, Юрій Береза, Михайло Хміль), а також Остап Єднак із «Самопомочі» та Олексій Мушак із «Блоку Петра Порошенка», пропонує обрати датою інавгурації 28 травня. У пояснювальній записці цього проекту постанови наголошується, що пропонована Зеленським дата 19 травня припадає на день вшановування жертв політичних репресій. Автори проекту постанови зазначають, що лише внаслідок Великого терору 1937−1938 років в Україні розстріляли 122 тис. осіб.

В День пам’яті жертв політичних репресій Україна приспускає державні прапори, — наголошується в пояснювальній записці. — Всі політичні сили, які представлені в Парламенті, 19 травня повинні вшанувати загиблих.

Автори постанови наголошують, що президент повинен прийняти присягу в урочистій атмосфері, «оскільки його важливим завданням є формування і підтримка національного консенсусу».

Президент слугує прикладом для всієї України, це дуже відповідальна місія, — наголошується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, народний депутат Віталій Купрій вчора зареєстрував постанову, котра пропонує провести інавгурацію президент 26 травня.