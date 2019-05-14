Регламентний комітет Ради переніс розгляд постанов про дату інавгурації Зеленського / Фото: acc.cv.ua

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Постанови про дату інавгурації Зеленського народні депутати, що входять до складу комітету з питань регламенту Верховної Ради, вирішили сьогодні не розглядати. За словами глави секретаріату парламентського комітету Марії Нехоци, засідання щодо дати інавгурації Володимира Зеленського відбудеться 15 травня о 15.00.

Нехоца повідомила журналістам, що комітет ще не отримав нові постанови про інавгурацію президента, які зареєстрував позафракційний нардеп Віталій Купрій, пише «Прямий».

Тому комітет розгляне постанови про дату інавгурації в середу. За дорученням спікера Ради, сьогодні о 12.00 відбудеться засідання регламентного комітету, на якому розглянуть постанови про скасування мовного закону, — додала Нехоца.

Раніше повідомлялося, що засідання регламентного комітету мало відбутися сьогодні зранку, згодом його перенесли на 12.00.

Нагадаємо, станом на 10 травня до Верховної Ради було внесено п’ять постанов щодо дати проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Ініціаторами внесених постанов № 10270−10270−4 були нардепи: Сергій Міщенко, Віктор Балога, Віталій Купрій, Сергій Каплін та Олександр Сугоняко. Верховній Раді пропонується розглянути три дати інавгурації Зеленського: 19, 20 травня, а також 1 червня.

Раніше новообраний президент наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Сьогодні додалися нові проекти постанов щодо дати проведення урочистої церемонії.

13 травня на погоджувальній раді в парламенті глава фракції БПП Артур Герасимов також заявив, що Порошенко готовий передати владу у будь-який момент і не заперечує проти жодної дати.