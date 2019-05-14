Євробачення 2019: перший півфінал відбудеться сьогодні (ВІДЕО)

Євробачення 2019: перший півфінал відбудеться сьогодні. Фото: Obozrevatel

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Ракурс

Перший півфінал Євробачення відбудеться сьогодні, 14 травня, в ізраїльському місті Тель-Авіві. Другий півфінал заплановано на 16 травня, а фінал пісенного конкурсу пройде 18 травня.

Євробачення 2019: претенденти на перемогу

У головному пісенному конкурсі беруть участь представники 41 країни. Відмовилися від участі в цьогорічному Євробаченні Україна, Туреччина, Словаччина, Болгарія, а також Боснія і Герцеговина, повідомляє сайт Eurovision.

У першому півфіналі конкурсу змагатимуться 17 країн, далі пройдуть представники лише 10 з них. За вихід у фінал сьогодні боротимуться артисти, які представляють Білорусь, Угорщину, Кіпр, Польщу, Сербію, Словенію, Фінляндію, Чорногорію, Чехію, Австралію, Бельгію, Грецію, Грузію, Ісландію, Португалію, Сан-Марино й Естонію.

Провідні букмекери вважають, що перемогу на Євробаченні 2019 здобуде представник Нідерландів Дункан Лоуренсу, який виступатиме в другому півфіналі 16 травня з піснею «Arcade».

Друге місце букмекери пророкують учаснику від Швеції Джону Лундвіку з піснею «Too Late for Love», а третє — учаснику від Франції Білалю Хассані з треком «Roi». Кількаразовому учаснику Євробачення від Росії Сергію Лазарєву, на думку букмекерів, може дістатися четверте місце.

Сюрприз від організаторів Євробачення

На перший півфінал запрошено зірок, серед яких і переможці пісенного конкурсу минулих років Кончіта Вурст (Австрія), Монс Зелмерлев (Швеція), Елені Фурейра (Кіпр), а також учасниця від України, яка посіла в 2007 році друге місце, Вєрка Сердючка. Вони виконуватимуть не свої пісні, а хіти інших переможців. Андрій Данилко, наприклад, виконає пісню «Toy» переможниці Євробачення 2018 Нетти Барзілай.

Найбільш вражаючою новиною для фанатів Євробачення стало те, що в фіналі виступить Мадонна з двома своїми хітами.

Євробачення 2019: де дивитися онлайн

В Україні онлайн-трансляцію конкурсу можна буде побачити на телеканалах «UA: Перший» та СТБ о 22.00 за київським часом.

Як відомо, цьогоріч Україна вирішила не відправляти на Євробачення свого учасника через скандал зі співачкою MARUV, яка перемогла в національному відборі. Сама артистка заявила, що вболіватиме за представника Росії.