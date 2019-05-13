Сердючка прийшла на відкриття Євробачення з перекладачем, «мамою» і шампанським, фото — скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n121850-serduchka-pryyshla-na-vidkryttya-ievrobachennya-z-perekladachem-mamou-i-shampanskym-video.html

Ракурс

Вєрка Сердючка прийшла на відкриття Євробачення-2019 з перекладачем, сценічною «мамою» і пляшкою шампанського.

Український артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), який виступав на конкурсі в 2007 році, 12 травня засвітився на церемонії відкриття пісенного конкурсу в Тель-Авіві.

Данилко запрошений на конкурс в якості спеціального гостя. На оранжеву доріжку Сердючка прийшла разом із своєю сценічною «мамою» і перекладачем. Саме за допомогою останнього Данилко спілкувався із ведучою церемонії відкриття. Сценічна «мама» тримала в руці пляшку з шампанським і наприкінці короткої появи в кадрі українська делегація разом з ведучою випили алкоголь в прямому ефірі.

Згодом Данилко разом з гостями заспівав свою пісню Danzing.

Нагадаємо, що цього року Україна не надіслала на Євробачення свого учасника. Це сталося через скандал із MARUV, яка згодом заявила, що на Євробаченні буде вболівати за представника РФ.

Півфінали конкурсу відбудуться 14 і16 травня. Фінал пройде 18 травня.