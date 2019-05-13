Вибори у Литві: розрив між переможцями першого туру склав 0,01%. Скверняліс, Шимоніте і Науседа, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n121849-vybory-u-lytvi-rozryv-mij-peremojcyamy-pershogo-turu-sklav-0-01.html

Ракурс

Розрив між переможцями першого туру президентських виборів у Литві склав 0,01%. У другий тур пройшли екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте і литовський економіст Гітанас Науседа.

Уранці 13 травня Головна виборча комісія Литви повідомила, що екс-міністр отримала 30,95% голосів виборців, а колишньому раднику президента литовського SEB-банку віддали симпатії 30,94%. Діючий глава уряду країни Саулюс Скверняліс отримав 19,85% і визнав свою поразку. Прем'єр-міністр заявив, що 12 липня піде у відставку, коли складе повноваження увесь склад уряду.

На перший тур виборів у Литві прийшло трохи більше 55% усіх виборців. Другий тур відбудеться 26 травня.

Одночасно з виборами президента литовці голосували на двох референдумах — про запровадження подвійного громадянства і скорочення кількості депутатів парламенту. Їхні результати наразі невідомі.

Нагадаємо, що у перегонах змагалися дев’ятеро кандидатів. Прихильники Шимоніте — це в основному жителі великих міст, з хорошою освітою і високим рівнем доходів. Електорат безпартійного Гітанаса Науседи розосереджений. Економіста підтримують представники різних верств суспільства — і з великих міст, і з сільських регіонів.

Глава держави в Литві обирається на 5 років, він може перебувати на посаді не більше, ніж два терміни поспіль. Даля Грибаускайте перебувала на посаді з травня 2009 року.