Заміна Грібаускайте: на президентських виборах у Литві визначилася трійка лідерів, фото — Delfi

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Ракурс

На президентських виборах в Литві визначилася трійка лідерів після обробки 50% бюлетенів. Гітанас Науседа набирає 31,4% голосів, Саулюс Скверняліс — 26,2%, Інгрида Шимон — 23%.

Такими є перші результати, про які увечері 12 травня повідомила Головна виборча комісія країни.

Литва в сьомий раз за роки незалежності обирає президента. За даними з 1012 із 1972 виборчих дільниць, лідируючу трійку (всього балотувалися дев’ять кандидатів) очолює 54-річний економіст Гітанас Науседа, якого підтримали 31,4% виборців. Другим йде 48-річний прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс. Його своїм кандидатом назвали 26,2% тих, хто голосував. На третій позиції знаходиться екс-міністр фінансів 44-річна Інгрида Шимон з підтримкою у 23%. З інших кандидатів ніхто не набрав понад 6% голосів.

Прихильники Шимон — це в основному жителі великих міст, з хорошою освітою і високим рівнем доходів. Прем'єр Скверняліс орієнтується на виборців середнього і старшого віку, які проживають в невеликих містечках і в сільській місцевості. А електорат безпартійного Гітанаса Науседи розосереджений. Економіста підтримують представники різних верств суспільства як з великих міст, так і з сільських регіонів.

Основна інтрига полягає в тому, хто з лідируючої трійки вийде в другий тур. Практично очевидно, що в неділю жодному з кандидатів не вдасться набрати більше 50% голосів, які необхідні для перемоги. У такому випадку через два тижні відбудеться другий тур виборів.

Президент Литви обирається загальним прямим таємним голосуванням на п’ять років. Для претендентів існує віковий ценз (40 років), а також вимога бути громадянином Литви за походженням і проживати в країні не менше трьох останніх років.

У грудні 2018 року президент України Петро Порошенко нагородив президента Литви Грібаускайте орденом Свободи.