Замена Грибаускайте: на президентских выборах в Литве определилась тройка лидеров, фото — Delfi

https://racurs.ua/n121846-zamena-gribauskayte-na-prezidentskih-vyborah-v-litve-opredelilas-troyka-liderov.html

Ракурс

На президентских выборах в Литве определилась тройка лидеров после обработки 50% бюллетеней. Гитанас Науседа набирает 31,4% голосов, Саулюс Сквернялис — 26,2%, Ингрид Шимон — 23%.

Таковы первые результаты, о которых вечером 12 мая сообщила Главная избирательная комиссия страны.

Литва в седьмой раз за годы независимости выбирает президента. По данным с 1012 (всего — 1972) избирательных участков, лидирующую тройку (всего баллотировались девять кандидатов) возглавляет 54-летний экономист Гитанас Науседа, которого поддержали 31,4% избирателей. Вторым идет 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Его своим кандидатом назвали 26,2% голосовавших. На третьей позиции находится экс-министр финансов 44-летняя Ингрид Шимон с поддержкой в ​​23%. Из других кандидатов никто не набрал более 6% голосов.

Сторонники Шимон — это в основном жители крупных городов, с хорошим образованием и высоким уровнем доходов. Премьер Сквернялис ориентируется на избирателей среднего и старшего возраста, проживающих в небольших городах и в сельской местности. А электорат беспартийного Гитанаса Науседы рассредоточен. Экономиста поддерживают представители различных слоев общества как из крупных городов, так и из сельских регионов.

Основная интрига заключается в том, кто из лидирующей тройки выйдет во второй тур. Практически очевидно, что в воскресенье ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, необходимых для победы. В таком случае через две недели состоится второй тур выборов.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет. Для претендентов существует возрастной ценз (40 лет), а также требование быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко наградил президента Литвы Грибаускайте орденом Свободы.