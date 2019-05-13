Выборы в Литве: разрыв между победителями первого тура составил 0,01%. Сквернялис, Шимоните и Науседа, фото - DW

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Разрыв между победителями первого тура президентских выборов в Литве составил 0,01%. Во второй тур прошли экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский экономист Гитанас Науседа.

Утром 13 мая главная избирательная комиссия Литвы сообщила, что экс-министр получила 30,95% голосов избирателей, а бывшему советнику президента литовского SEB-банка отдали симпатии 30,94%. Действующий глава правительства страны Саулюс Сквернялис получил 19,85% и признал свое поражение. Премьер-министр заявил, что 12 июля уйдет в отставку, когда сложит полномочия весь состав правительства.

На первый тур выборов в Литве пришло чуть более 55% всех избирателей. Второй тур состоится 26 мая.

Одновременно с выборами президента литовцы голосовали на двух референдумах — о введении двойного гражданства и сокращении количества депутатов парламента. Их результаты пока неизвестны.

Напомним, что в президентской кампании соревновались девять кандидатов. Сторонники Шимоните — это в основном жители крупных городов, с хорошим образованием и высоким уровнем доходов. Электорат беспартийного Гитанаса Науседы рассредоточен. Экономиста поддерживают представители разных слоев общества — и крупных городов, и сельских регионов.

Глава государства в Литве избирается на 5 лет, он может находиться на посту не более двух сроков подряд. Даля Грибаускайте находилась в должности с мая 2009 года.