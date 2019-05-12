В Ізраїлі триває відкриття Євробачення-2019, фото — Новий

https://racurs.ua/ua/n121844-v-izrayili-tryvaie-vidkryttya-ievrobachennya-2019-translyaciya.html

Ракурс

В Тель-Авіві (Ізраїль) стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Пряма трансляція церемонії відкриття здійснюється на його офіційному YouTube-каналі.

Церемонія відбувається на площі Хабіма. Усі учасники пісенного змагання (41 артист) крокували помаранчевою доріжкою заходу.

Сьогодні відбувається офіційне відкриття конкрусу. Півфінали Євробачення-2019 відбудуться 14 та 16 травня, фінал — 18 травня.

Востаннє Ізраїль проводив Євробачення у 1979 та 1999 роках. Після перемоги Ізраїлю у Лісабоні Нетта Барзілай та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявили, що конкурс 2019 року відбудеться у Єрусалимі, у який перенесли столицю країни. Але місцем проведення конкурсу став Тель-Авівський конференц-центр.

Нагадаємо, що у 2019 році Україна не представлена на Євробаченні, оскільки переможець національного відбору MARUV не дійшла згоди з НСТУ щодо контракту. Згодом відмовилися поїхати до Тель-Авіва фіналісти відбору, яких запрошувала виступити НТКУ.

Водночас на сцені пісенного конкурсу виступить Андрій Данилко (Вєрка Сердючка). У Тель-Авіві він заспіває пісню, з якою торік перемогла на Євробаченні представниця Ізраїлю Нетта Барзілай. Крім України не надіслала свого представника до Ізраїлю й Болгарія.