В Израиле проходит открытие Евровидения-2019, фото — Новый

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Ракурс

В Тель-Авиве (Израиль) стартовал международный песенный конкурс Евровидение-2019. Прямая трансляция церемонии открытия проходит на его официальном YouTube-канале.

Церемония проходит на площади Хабима. Все участники песенного соревнования (41 артист) шагали по оранжевой дорожке мероприятия.

Сегодня проходит только официальное открытие конкруса. Полуфиналы Евровидения-2019 состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая.

Последний раз Израиль проводил Евровидение в 1979 и 1999 годах. После победы Израиля в Лиссабоне Нетта Барзилай и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявили, что конкурс 2019 года состоится в Иерусалиме, в который перенесли столицу страны. Но местом проведения конкурса стал Тель-Авивский конференц-центр.

Напомним, что в 2019 году Украина не представлена ​​на Евровидении, поскольку победитель национального отбора MARUV не пришла к согласию с НОТУ относительно контракта. Впоследствии отказались поехать в Тель-Авив финалисты отбора, которых приглашала выступить НОКУ.

В то же время на сцене песенного конкурса выступит Андрей Данилко (Верка Сердючка). В Тель-Авиве он споет песню, с которой в прошлом году победила на Евровидении представительница Израиля Нетта Барзилай. Кроме Украины не прислала своего представителя в Израиль и Болгария.