Сердючка пришла на открытие Евровидения с переводчиком, «мамой» и шампанским, фото — скриншот трансляции

https://racurs.ua/n121850-serduchka-prishla-na-otkrytie-evrovideniya-s-perevodchikom-mamoy-i-shampanskim-video.html

Ракурс

Верка Сердючка пришла на открытие Евровидения-2019 с переводчиком, сценической «мамой» и бутылкой шампанского.

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), который выступал на конкурсе в 2007 году, 12 мая засветился на церемонии открытия песенного конкурса в Тель-Авиве.

Данилко приглашен на конкурс в качестве специального гостя. На оранжевую дорожку Сердючка пришла вместе со своей сценической «мамой» и переводчиком. Именно с помощью последнего Данилко общался с ведущей церемонии открытия. Сценическая «мама» держала в руке бутылку с шампанским и в конце короткого появления в кадре вместе с ведущей украинская делегация выпила алкоголь в прямом эфире.

Впоследствии Данилко вместе с гостями спел свою песню Danzing.

Напомним, что в этом году Украина не послала на Евровидение своего участника. Это произошло из-за скандала с MARUV, которая впоследствии заявила, что на Евровидении будет болеть за представителя РФ.

Полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая. Финал пройдет 18 мая.