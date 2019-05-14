Регламентный комитет Рады перенес рассмотрение постановлений о дате инаугурации Зеленского / Фото: acc.cv.ua

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Постановления о дате инаугурации Зеленского народные депутаты, входящие в состав комитета по вопросам регламента Верховной Рады, решили сегодня не рассматривать. По словам главы секретариата парламентского комитета Марии Нехоцы, заседание, на котором рассмотрят предложения по дате инаугурации Владимира Зеленского, состоится 15 мая в 15.00.

Нехоца сообщила журналистам, что комитет еще не получил новые постановления об инаугурации президента, которые зарегистрировал внефракционный нардеп Виталий Куприй, пишет «Прямий».

Поэтому комитет рассмотрит инаугурационные постановления в среду. Согласно поручению спикера Рады, сегодня в 12.00 состоится заседание регламентного комитета, где будет дана оценка постановлениям об отмене языкового закона, — добавила Нехоца.

Ранее сообщалось, что заседание регламентного комитета должно было состояться сегодня утром, впоследствии его перенесли на 12.00.

Напомним, по состоянию на 10 мая в Верховную Раду были внесены пять постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Инициаторами внесенных постановлений № 10270−10270−4 были нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй, Сергей Каплин и Александр Сугоняко. Верховной Раде предлагается рассмотреть три даты инаугурации Зеленского: 19 20 мая, а также 1 июня.

Ранее новоизбранный президент настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Сегодня добавились новые проекты постановлений о дате проведения торжественной церемонии.

13 мая на согласительном совете в парламенте глава фракции БПП Артур Герасимов также заявил, что Порошенко готов передать власть в любой момент и не возражает против ни одной даты.